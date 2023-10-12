Cenevre'de Filistin'e Destek Mitingi

İsviçre'nin Cenevre kentinde " Filistin'le dayanışma" mitingi yapıldı.

BM Cenevre Ofisinin önünde, Tunus İşkence Mağdurları Derneği (AVTT) ve Uluslararası İttifak ve İnsan Hakları Kalkınma Derneği ortaklığıyla düzenlenen mitinge yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Filistin, Türkiye ve diğer bazı Müslüman ülkelerin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek mesajları içeren ve İsrail'in saldırılarını kınayan dövizler taşıdı.

Mitingde, Fransızca, Arapça ve İngilizce olarak Filistin'i destekleyen ve İsrail aleyhinde sloganlar atıldı.

Eylemciler adına konuşma yapan Filistinli Saja Salim, Orta Doğu'da ortaya çıkan mevcut durumdan son derece kaygılı olduklarını belirtti.

Salim, "75 yılı aşkın süredir İsrail ordusunun bu sömürgeleştirmesine maruz kalan Filistin halkına desteğimizi göstermek için bir araya geldik. İsrail'in son yıllarda Filistin'de gerçekleştirdiği barbarca ve insanlık dışı zulmü büyük bir kararlılıkla kınıyoruz." dedi.

Hakları ihlal edilen ve bazı demokratik yönetimlerin gözünde hiçbir meşruiyeti olmayan Filistin halkının, yalnızca kendini savunmaya çalıştığını vurgulayan Salim, Filistinlilerin temel haklarının garanti altına alınmadığını belirtti.

Salim, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukası her geçen gün sürüyor ve artıyor. Şu anda sivil halkın elektriğe, gaza ve suya erişimi bile yok. Sivil halkın korunması gerektiğinin bilincindeyiz." dedi.

Uluslararası toplumu ve İsviçre hükümetini harekete geçmeye çağıran Salim, "Uluslararası hukuku ve BM kararlarını uygulamak için özellikle İsrail, Filistin topraklarındaki işgaline son vermeli, Filistinli mültecilerin evlerine dönmesine izin vermeli ve bunu yapmayanlara tazminat ödemelidir." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren eylem kapsamında BM çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.