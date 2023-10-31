Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi. BM Cenevre Ofisi önünde gerçekleşen mitinge çok sayıda kişi katıldı. Göstericiler, Filistin'e destek mesajları verdi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

BM Cenevre Ofisinin önünde, Tunus İşkence Mağdurları Derneği (AVTT) ile Uluslararası İttifak ve İnsan Hakları Kalkınma Derneği ortaklığıyla düzenlenen mitinge çok sayıda kişi katıldı.

Ellerinde Filistin ve diğer bazı Müslüman ülkelerin bayraklarını taşıyan göstericiler, Filistin'e destek mesajları içeren ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan slogan attı.

Protestocular, "Gazze'deki soykırımı durdurun" pankartı açtı, hayatını kaybeden Filistinliler için yere gül bıraktı.

Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü.