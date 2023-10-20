Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek Filistin ile dayanışma eylemi düzenlendi.

Tunus İşkence Mağdurları Derneği (AVTT) öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, İngilizce, Fransızca ve Arapça Filistin'i destekleyen, İsrail'in aleyhinde slogan attı.

Bazı göstericiler, ellerinde Filistin ve diğer ülkelerin bayraklarını taşırken bazıları da İsrail'in saldırılarına tepki gösteren dövizler taşıdı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri esnasında BM yerleşkesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.