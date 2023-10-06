Çekya'nın Slovakya sınırında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Çekya üzerinden Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmeyi hedefleyen 45 düzensiz göçmen Slovakya sınırında yakalandı. Bir kişi ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çekya'nın Slovakya sınırında 45 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir kişinin de insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Ondrej Moravcık, basın açıklamasında, Çekya üzerinden Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmeyi hedefleyen 45 düzensiz göçmenin Slovakya sınırında yakalandığını belirtti.

Moravcık, göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokan bir kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, Slovakya sınırında kontrollerin yeniden başlamasından bu yana 69 düzensiz göçmenin yakalandığını, 4 insan kaçakçısının ise gözaltına alındığını açıkladı.

Çekya, Slovakya sınırında yaklaşık 6 aylık aranın ardından 4 Ekim'de kontrollere yeniden başlamıştı.