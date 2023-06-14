Çekya Cumhurbaşkanı, Tayvan'daki demokratik iktidarın korunması çağrısında bulundu

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Çin'in baskı uyguladığı Tayvan'daki demokratik iktidarın korunması çağrısında bulundu.

Çekya'nın düşünce kuruluşu "Güvenlik Politikası için Avrupa Değerleri Merkezi" tarafından 9'uncusu düzenlenen "2023 Avrupa Değerleri Zirvesi" isimli konferansın açılışında Cumhurbaşkanı Pavel, güncel gelişmeleri ele alan bir konuşma yaptı.

Pavel, demokratik ülkelerin Ukrayna'nın desteklenmesi hususunda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna'nın ittifaka alınması gerektiğini kaydeden Pavel, ortak değerlerin korunması için işbirliğinin önemine işaret etti.

Pavel, Çekya'da temaslarda bulunan Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu'nun da konferansa katılanlar arasında yer alması dolayısıyla Ada'nın Pekin yönetimiyle münasebetlerine değinerek, "Çin'in baskı uyguladığı Tayvan'daki demokratik iktidarın korunması" çağrısında bulundu.???????