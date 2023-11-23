Cebu'da çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

MANİLA, 23 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu kentinde yer alan bir yerleşim bölgesinde Perşembe günü erken saatlerde çıkan yangında aralarında 11 aylık bir erkek bebeğin de bulunduğu 4 çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Cebu Kenti Komuta Merkezi, yangının yerel saatle sabah 5.51'de çıktığını belirtirken, itfaiyeciler yangının sabah saat 6.15 civarında söndürüldüğünü duyurdu.

Çocukların amcası yetkililere yaptığı açıklamada, biri 11 aylık, diğerleri ise 11, 6, ve 1 yaşında olan 4 çocuğun yangın anında evlerinin ikinci katında uyuduklarını ve içeride mahsur kaldıklarını söyledi. Olayda yaralanan 30 yaşındaki kadın ve 31 yaşındaki erkeğin de aile üyesi olduğu belirtildi.

Yetkililer yangında en az 7 evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.