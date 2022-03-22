Çavuşoğlu: Suudi Arabistanlı mevkidaşımla faydalı, yapıcı görüşme gerçekleştirdik

İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Çalışma Oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti;

NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu "Herkesin birinci amacı ateşkes olmalı. Yani şu anda devam savaşı durdurmak olmalı. Bu konuda herkes sorumlu davranmalı, yapıcı olmalı. Yapıcı olmak derken Rusya'nın yaptıklarına yanlışlıklarına göz yummak anlamında söylemiyorum. Savaşı durdurmamız lazım. Ateşkesin tesis edilmesi lazım. Bundan sonra atılacak adımlar var, güven arttırıcı adımlar var, ilişkilerin normalleştirilmesi var. Her savaş beraberinde de barışı getirebilir. Biz her zaman söylüyoruz; savaşın kazananını olmaz barışın kaybedeni olmaz. Batı ülkeleri de evet tedbirler aldılar, yaptırımlar uyguladılar ama bundan sonraki süreçte 'savaşı nasıl durdururuz' diye kafa yormamız lazım" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya