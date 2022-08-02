Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak irade ve vizyonla güçlendirdiğimiz stratejik ilişkilerimizi, bölgesel konuları konuştuk" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan Dünya Haberler

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