Çavuşoğlu'ndan Kuzey Makedonya'da üst düzey temaslar-2
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve Hırvatistan ikili ilişkileri, Ukrayna ve Bosna-Hersek'teki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
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