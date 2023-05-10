Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Abdullahian ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliği konuları ele alındı.