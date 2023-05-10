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Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Abdullahian ile Görüştü

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Abdullahian ile Görüştü

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliği konuları ele alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Moskova'da İran Dışişleri Bakanı kardeşim Hüseyin ile görüşmemizde Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliğimiz gündemimizdeydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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