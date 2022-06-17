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Çavuşoğlu, Hırvatistan'da temaslarına devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Çavuşoğlu, Hırvatistan'da temaslarına devam ediyor

Balkanlar resmi ziyaretleri kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile görüşerek iki ülkenin heyetler arası görüşmelerine başkanlık yaptı.

Balkanlar resmi ziyaretleri kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile görüşerek iki ülkenin heyetler arası görüşmelerine başkanlık yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Hırvatistan Balkanlar Dünya Haberler

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