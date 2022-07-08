Çavuşoğlu: Çok taraflılık, tek taraflı atılan adımlarla zayıflatılıyor

Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Çok taraflılık, maalesef bir çok ülkenin ya da bazı örgütlerin tek taraflı attığı adımlarla zayıflatılmıştır. En son Ukrayna Savaşı da örneklerden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

G20 toplantısının iki oturumunda görüşülen konuları değerlendiren Çavuşoğlu "Birinci oturum çok taraflılığın güçlendirilmesiydi. Çok taraflılık, maalesef bir çok ülkenin ya da bazı örgütlerin tek taraflı attığı adımlarla zayıflatılmıştır. En son Ukrayna Savaşı da örneklerden bir tanesidir. Ama genel anlamda uluslararası sistemin yetersizliği nedeniyle de çok taraflılık maalesef giderek zayıflıyor. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız 'dünya beşten büyüktür, ayrıca daha adil bir dünya mümkündür' mottolarıyla buna işaret ediyor ve bu konudaki tavsiyelerimizi tüm dünyayla paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya