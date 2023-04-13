Çavuşoğlu Bulgaristan'da Şehitler Anıtını Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan ziyareti kapsamında Bohçalar kasabasındaki şehitler anıtını ziyaret ederek anıta çelenk koydu, öğrencilerle sohbet etti ve soydaşlarımızla iftar yemeğinde buluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bulgaristan ziyareti kapsamında Bohçalar kasabasındaki şehitler anıtını ziyareti ederek anıta çelenk koydu, Şumnu Nüvvab İlahiyet Lisesi'nde öğrencilerle sohbet etti ve ardından Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın ev sahipliğinde verilen iftara katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Şumnu iline bağlı Kaolinovo (Bohçalar) kasabasında bulunan şehitler anıtını ziyaret ederek, anıta çelenk koydu. Ardından konuşma yapan Çavuşoğlu sonrasında Bohçalar halkı ile selamlaştı.

Bakan Çavuşoğlu Şumnu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'daki soydaşlarımız ve iş insanlarımızla Şumnu'da buluştuk. Balkanların ilim mektebi Nüvvab'da gençlerle sohbet ettik. Tombul Camii'ni ziyaret ederek Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin ev sahipliğinde soydaşlarımızla hasret giderdik. Her daim yanlarındayız. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın ev sahipliğinde Şumnu'da soydaşlarımızla iftar sofrasında bir aradaydık. Deprem sonrası yardımları güçlü dayanışmaları için teşekkür ettik. Kalbimiz soydaşlarımızla atıyor" ifadelerini kullandı.