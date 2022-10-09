Çavuşoğlu: Barış için en çok çaba harcayan ülke Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Strazburg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, dış politikada Türkiye'nin barışa ve diplomasiye yönelik politikasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolümüz daha etkin hale geldi. Ukrayna savaşında siyasi süreçte en aktif ülke Türkiye" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikada arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolünde etkin hale geldiğini ifade ederek, "Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolümüz daha etkin hale geldi. Ukrayna savaşında siyasi süreçte en aktif ülke Türkiye. Ateşkesin tesis edilmesi için en çok çaba harcayan ülke Türkiye. Ama o kadar kolay değil, çünkü savaşın devam etmesini isteyenler de çok" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da esir takası, tahıl anlaşması gibi konuların da arabuluculuk politikasının başarılı bir örneği olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ilk hedefinin kendi hak ve çıkarlarını korumak olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Biz öncelikle hak ve çıkarlarımızı korumak zorundayız. Bu krizlerin ülkemize ve milletimize etkisini en aza indirmek bizim görevimiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayan bir de projeksiyonumuz var. Bir vizyon ortaya koyduk. 2023, 2053, 2071 vizyonları içi boş sloganlar değil. Türkiye asrı diyoruz ve inşallah Türkiye 21'inci yüzyıla damgasını vuracak" dedi.