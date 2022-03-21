Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed ile görüştü.

Görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title