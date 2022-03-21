Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed ile görüştü.

Görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya