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Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya ziyareti kapsamında Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi. Görüşmede, deprem yardımları, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliği, Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya ziyareti kapsamında Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki ilk görüşmemiz Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'leydi. Deprem yardımları için teşekkür ettik. Ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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