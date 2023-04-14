Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya ziyareti kapsamında Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi. Görüşmede, deprem yardımları, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliği, Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler ele alındı.