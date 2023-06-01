Carlos Ghosn'un kaçmasına ilişkin yargılamada 3 sanık beraat etti

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına ilişkin yapılan yargılamada, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 'göçmen kaçakçılığı' suçundan yargılanan şirket yöneticisi ve 2 pilot, beraat etti.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin "göçmen kaçakçılığı" suçundan yargılanan şirket yöneticisi ve 2 pilot, beraat etti.

Ghosn'un kaçmasına ilişkin yapılan yargılamada 3 sanığa verilen 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası hükmünün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesince (istinaf) bozulmasının ardından dosya mahkemesinde yeniden ele alındı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, kargo firmasının ticaret müdürü sanık Okan Kösemen, pilot sanıklar Bahri Kutlu Sömek ve Noyan Pasin ile avukatları katıldı.

Hakim, istinafın bozma ilamını okuduktan sonra, sanıklara söz verdi.

Sanık Sömek, bozma ilamına uyulmasını talep ederek, "Bu olay ile hiçbir alakam yoktur, ben bir pilotun yapması gereken şeyleri yaptım, uçağı emniyetle götürdüm, suçum yoktur, hakkımda beraat kararı verilsin. 3 yıldır pilotluk görevimi yerine getiremiyorum, mağdurum, borç içindeyim. Bir an evvel karar verilmesini istiyorum." dedi.

Bir diğer sanık Kösemen de bozma ilamına uyulmasını isteyerek, beraatını talep etti.

Sanık Pasin ise suçsuz olduğunu ifade ederek, "Bu dava nedeniyle uçuş lisanslarımızın iptal edilmesi nedeniyle çalışamıyoruz, mağduriyet yaşıyoruz, hakkımda beraat kararı verilsin." beyanında bulundu.

Duruşmada, sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Okan Kösemen, Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek'e isnat edilen "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını, bu haliyle eylemin kanunda suç olarak tanımlanmadığını belirterek, sanıkların beraatına hükmetti.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Nicolas Mezsaroz'un, Japonya'da yargılanan ve evinde gözetim altında olan Carlos Ghosn'un ülkesi Lübnan'a kaçırılması amacıyla açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen ABD vatandaşı olan şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'i ayarladığı, uçaklar konusunda ise özel havacılık firmasının ticaret müdürü olan ve aralarında ticari ilişki de bulunan Okan Kösemen ile anlaştığı belirtilmişti.

İddianamede, sanık Okan Kösemen'in Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladığı ifade edilerek, TC-TSR kuyruk numaralı uçak pilotları Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek ile TC-RZA kuyruk numaralı uçak pilotları Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nu konuya ilişkin bilgilendirdiği kaydedilmişti.

TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 28 Aralık 2019'da Dubai'de bulunduğu, şüpheliler Micheal Taylor ve ve George Antonine Zayek'in 56-54-99 santimetre ebadında, içerisinde kolon ses sistemi bulunan ve 56-70-122 santimetre ebadında içi boş olan 2 müzik kutusuyla uçağa bindikleri, ertesi gün Osaka Havalimanı'na indikleri anlatılan iddianamede, uçuş personelinin de aynı gün saat 20.30 sıralarında İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek için Osaka Havalimanı'na geldiği, şüpheliler Taylor ve Zayek'in saat 22.15 sıralarında uçağa bindiği, rahat nefes alması amacıyla yaklaşık 70 hava deliği açılan büyük müzik kutusuna Ghosn'u koydukları aktarılmıştı.

Ghosn'un bulunduğu büyük kutunun kabin bölümüne alındığı uçağın 30 Aralık'ta saat 05.21'de Atatürk Havalimanı'na indiği ve Beyrut'a gidecek uçağın yakınına yanaştığı belirtilen iddianamede, Ghosn'un bindiği TC-RZA kuyruk numaralı uçağın da Beyrut'a gittiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanıklardan kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 yıldan 8'er yıla, hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davada, Ghosn'un kaçırılması karşılığında Kösemen'e henüz tespit edilemeyen miktarda ödeme yapan Nicolas Mezsaroz, Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'in dosyaları ise açık kimlik bilgileri tespit edilemediğinden ayrılmıştı.

3 sanık beraat etmişti

Davayı 24 Şubat 2021'de karara bağlayan Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan şirket yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek'i yabancı uyruklu Carlos Ghosn'u yasa dışı şekilde Japonya'dan Türkiye'ye getirmek suretiyle üzerlerine atılı "göçmen kaçakçılığı" suçunu işledikleri sabit olduğundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı. Mahkeme bu iki sanığa ayrıca 31 bin 240'ar lira adli para cezası vermişti.

Sanıklar Serhat Kahvecioğlu, Özgü Bilge Bayram'ın "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatlerına karar veren mahkeme, hostes sanık Nesrin Altunalan'a yönelik "suçu bildirmeme" suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatına hükmetmişti.

Sanık avukatlarınca yapılan itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, suç tarihinde yabancı şahsın transit veya transfer yolcu olup olmadığıyla ilgili gerekli araştırma yapılmayıp bu statüdeki kişilerin ülkeye girişleriyle ilgili prosedüre aykırı bir durum olup olmadığının gözetilmediğini belirtmişti. Daire, bu gerekçelerle 3 sanık yönünden dosyayı bozarak mahkemesine göndermişti.