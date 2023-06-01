Carlos Ghosn'u kaçıran 3 sanığın cezası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan otomobil markası Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırdıkları gerekçesiyle 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 240'ar lira adli para cezasına çarptırılan 3 sanık hakkında verilen kararı istinaf bozdu. Bozmanın ardından yeniden görülen duruşmada 3 sanığın ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn 2019 yılında müzik aletleri kutusu içinde İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmıştı. Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek'i "Göçmen kaçakçılığı' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırmış ve 31 bin 240 TL adli para cezasına hükmetmişti.

"BEN BİR PİLOTUN YAPMASI GEREKEN ŞEYLERİ YAPTIM"

DAVANIN GEÇMİŞİ

Japonya'da "Görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na, İstanbul üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı. Kaçırılma olayına ilişkin aralarında özel bir jet şirketinin müdürü olan Okan Kösemen, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "İştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Ayrıca iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında Nesrin Altunalan ve Serpil Kuyumcu hakkında ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.