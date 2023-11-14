Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Gazze'deki çatışmalara ateşkes çağrısı yaptı

İngiltere Kilisesi'nin en kıdemli piskoposu Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, dün "Ateşkes çağrısı, pek çok dine mensup olan ve hiçbir inanca sahip olmayan insanlardan duyduğumuz ahlaki bir çığlıktır" diyerek ateşkes çağrısını yineledi.

İngiltere Kraliyetinden sonra İngiltere Kilisesi'nin en kıdemli piskoposu ve dünya çapındaki Anglikan Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, dün katıldığı genel rahipler meclisinde açıklama yaparak "Kudüs'ü ziyaret ettiğimde, tarihlerinde daha önce hiç olmadığı kadar bir araya gelerek acil insani ateşkes çağrısında bulunan fevkalade, olağanüstü Hıristiyan liderlere katıldım. Bu üç haftadan fazla zaman önceydi. O zamandan bu yana Gazze'de binlerce masum erkek, kadın ve çocuk öldürüldü, İsrail'de binlerce kişi hala 7 Ekim'de öldürülenlerin yasını tutuyor ve yüzlerce aile hala sevdiklerinin serbest bırakılması için yalvarıyor.

Bu çağrıyı bugün yenilenmiş bir aciliyetle ve daha da güçlü bir şekilde tekrarlıyorum. Bu kan dökümeye son verilmeli, rehineler serbest bırakılmalı ve yardımlar Gazze'de çok ihtiyaç içinde olanlara ulaşmalı" dedi.

'ÖLDÜRMELER DURMALI'

Çatışamalara askeri veya siyasi bir cevabı olmadığını vurgulayan Başpiskopos Welby, "Ancak ateşkes çağrısı, pek çok dine mensup olan ve hiçbir inanca sahip olmayan insanlardan duyduğumuz ahlaki bir çığlıktır" ifadelerini kullanarak "Öldürmeler durmalı" dedi.