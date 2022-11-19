Çantanıza veya cebinize bırakılan küçük kablosuz kulaklıklarla takip edilebilirsiniz

ABD'li bir model, Cory ismiyle açtığı TikTok hesabından üç kez görüştüğü bir kişinin çantasına gizlice kablosuz kulak içi kulaklıklardan bıraktığını belirterek kadınları bu yolla takip edilebilecekleri konusunda uyardı.

ABD'li bir model, Cory ismiyle açtığı TikTok hesabından üç kez görüştüğü bir kişinin çantasına gizlice kablosuz kulak içi kulaklıklardan bıraktığını belirterek kadınları bu yolla takip edilebilecekleri konusunda uyardı.

Cory adlı ABD'li model, küçük kablosuz kulak içi kulaklar hakkında TikTok hesabından hafta başında bir video paylaştı. Daha önce üç kez görüştüğü adamın gizlice spor çantasına kablosuz kulaklık bıraktığını belirten Cory, görüştüğü kişiye defalarca durumu belirtmesine rağmen adamın kulaklıkları almaya gelmediğini ifade etti. Bu davranışları şüpheli bulan Cory, kablosuz kulaklıkların 'konum belirleme' gibi uygulamalarla izlenebildiğini vurgulayarak kadınları uyardı.