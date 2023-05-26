Çankırı'nın Orta ilçesinde hacı adaylarına seminer verildi

Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinden hacca gidecek 33 hacı adayına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde hac organizasyonunda dikkat edilecek hususlar, ibadet bilinci, ihram, tavaf, say ile ilgili bilgi verildi.

Çankırı'nın Orta ve Şabanözü ilçelerinden hacca gidecek 33 hacı adayına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

İlçede hac ibadetini yerine getirecek hacı adayları için Orta İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde uygulamalı seminer gerçekleştirildi.

Orta Müftülüğü Nevzat Ayaz Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen seminerde hac organizasyonunda dikkat edilecek hususlar, ibadet bilinci, ihram, tavaf, say ile ilgili bilgi verildi.

Seminerde İl Müftüsü Mehmet Şahin, Orta İlçe Müftüsü Erdem Dulun, Şabanözü İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, Atkaracalar İlçe Müftüsü Adem Genç, Atkaracalar vaizesi Ayten Genç konuşmacı olarak yer aldı.

Dulun, pek çok kişinin hac yapmayı istediğini belirterek, "Bu şansı yakalayan hacı adayları çok şanslı olduğunu unutmamalı. Cenabı Allah'ın güzide misafirleri olan hacılarımızın salimen dönmelerini Allah'tan dilerim." dedi.