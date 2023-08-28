Ilgaz ilçesi Bozan köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çankırı'da orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Bozan köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arasözlerle karadan söndürme çalışmalarına havadan da helikopterlerle destek veriliyor.

Öte yandan, ilçede 26 Ağustos tarihinde çıkan orman yangınında da 15 hektardan fazla alan zarar görmüştü.