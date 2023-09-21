Çankırı'da Jandarma Operasyonu: 53 Tarihi Eser ve 512 Sikke Ele Geçirildi

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 53 adet tarihi eser ve 512 adet sikke ele geçirildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak tarihi eser bulundurulduğu tespit edilen 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Bizans ve Roma dönemlerine ait 524 adet tarihi eser, 512 adet sikke, 1 adet dedektör, 2 adet tabanca ve 5 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 53 adet tarihi eser ve 512 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak tarihi eser bulundurulduğu tespit edilen 3 adrese operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemlerine ait 524 adet tarihi eser, 512 adet sikke, 1 adet dedektör, 2 adet tabanca ve 5 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - ÇANKIRI