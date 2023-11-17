Çankırı'da Hayırsever Kadın Filistin İçin Altın Bağışladı

Çankırı'da yaşayan bir hayırsever kadın, emekli maaşıyla aldığı altınları Filistin'de yaşayan insanlar için bağışladı. Altınları bozdurarak elde ettiği parayı Türkiye Diyanet Vakfı Çankırı Şubesine teslim etti.

Çankırı'da hayırsever bir yaşlı kadın, emekli maaşıyla aldığı altınları Filistin'de yaşayan insanlar için bağışladı.

Çankırı'da da hayırsever bir yaşlı kadın, emekli maaşını biriktirerek aldığı altınları bozdurarak, Filistin için bağışladı. İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de yaşayan vatandaşlar için bağışlamak istediği altınları bozdurarak parasını Türkiye Diyanet Vakfı Çankırı Şubesine teslim etti.

Vakıf çalışanları yaşlı kadına hassasiyeti için teşekkür etti. - ÇANKIRI