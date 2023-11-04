Çanakkale ve Muğla'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını ve Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Gelibolu'daki yangın, ekiplerimizin müdahaleleri ve bölgede başlayan yağmurla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınının da kontrol altına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / Dünya