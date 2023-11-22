Çanakkale Sahil Güvenlik, Yunan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenleri kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 82 kaçak göçmeni kurtardı. 17 kaçak göçmen ise yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 82 kaçak göçmeni kurtarırken, 17 kaçak göçmen ise yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 3 ayrı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botları 'KB-4510, KB-20' ve 'KB-4304' tarafından Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 82 kaçak göçmeni kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botu 'TCSG-8' ise hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE