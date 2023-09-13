Çanakkale Sahil Güvenlik Ekipleri 48 Kaçak Göçmeni Yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 48 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 47'si Afganistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere 48 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE