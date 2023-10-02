ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 2,8 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Biga'nın Söğütlüyalı mevkisindeki ormanda saat 07.45 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, treyler, itfaiye ekipleri ve toplam 72 personel sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 2 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2,8 hektar alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.