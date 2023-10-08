Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Güzelköy'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Ayvacık ilçesine bağlı Güzelköy'de saat 16.16'da orman yangını çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 2 helikopter, karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 5 arazöz ve 45 personelle müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE