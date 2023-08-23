Çanakkale'deki yangında 337 hane ve bin 104 kişi tahliye edildi

AFAD, Çanakkale'de meydana gelen yangında 10 köyde 337 hane ve bin 104 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı( Afad ) Çanakkale'de meydana gelen yangın bölgesindeki 10 köyde 337 hane ve bin 104 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

Afad, Çanakkale'de meydan gelen yangına dair son durumu paylaştı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü JANDARMA Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arasöz, 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane-bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır" denildi. - ANKARA