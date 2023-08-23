Çanakkale'deki Yangında 1500 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'de başlayan ve rüzgarın etkisiyle devam eden yangında zarar gören 1500 hektarlık geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale edildiğini bildirdi. Yangın söndürme çalışmalarına 8 söndürme uçağı, 26 söndürme helikopteri, 639 arazöz ve iş makinası ile 2 bin 700'e yakın personel katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'de dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle devam eden yangında zarar gören 1500 hektarlık geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına 8 söndürme uçağının katıldığı, bu uçaklardan bir tanesinin çok yüksek tonajda su taşıyabilen, Rusya'dan kiralanan uçaklardan olduğu, 4'ü gece görüş özelliğine sahip 26 söndürme helikopteri, 639 arazöz ve iş makinasının yanı sıra 2 bin 700'e yakın personelle çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

Herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde olası en kötü senaryoya karşı her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, bu amaçla 9 köyün tahliye edildiği, 337 hanenin bulunduğu bu köylerde 1251 vatandaşın yaşadığı belirtildi.

Bu köylerden Ulupınar köyünde 5, Yağcılar köyünde de 4 evin hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan yaşlı olan vatandaşlarımız tedbiren ki bunların sayısı yaklaşık 83 kişi bu vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8'i müşahede altında, o da yine kronik hastalığı olan ve belli bir yaş üzerinde olan vatandaşlarımız, herhangi bir hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok.

85 küçükbaş, 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan zayiatı bulunmaktadır. Ayrıca 10 ahır hasar almıştır. Halihazırda hava araçları yoğun bir şekilde şu anda su alma faaliyetlerine devam ettiği için Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale-Çan kara yolu tedbiren kapatılmıştır. 1500 hektarlık bir alanda geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediliyor. Amacımız bunların büyümemesini sağlamak. Yangının etrafı bu 1500 hektarın etrafı hemen hemen çevrilmiş vaziyette. Bugün akşamüstü daha genel bir resim ortaya çıkar."