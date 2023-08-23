Çanakkale'deki Orman Yangınlarında 81 Vatandaş Dumandan Etkilendi
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'deki orman yangınlarından 81 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve 72 vatandaşın tedavisine devam edildiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'deki orman yangınlarından 81 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve 72 vatandaşın tedavisine devam edildiğini açıkladı.
AFAD, Twitter hesabından Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Paylaşımda, "Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye 2.659 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arazöz 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir" denildi. - ANKARA