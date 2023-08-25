Çanakkale'deki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
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Çanakkale'de dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı azaltılırken, bölgedeki soğutma çalışmalarına 650 kara aracı, 2 bin 650 personel ve 6 helikopter katılıyor. Yangın bölgesi insansız hava araçlarıyla takip ediliyor.
Çanakkale'de dün orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.05 itibarıyla yangına müdahale eden ekipler aşama aşama azaltıldı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları 650 kara aracı ve 2 bin 650 personelin yanı sıra havadan 6 helikopterle sürüyor.
Söz konusu bölge, anbean Çanakkale'de görevli insansız hava araçları tarafından takip ve gözlem altında tutuluyor.
Tamamı ekiplerce karadan çevrilen alandaki soğutma çalışmaları adım adım tamamlandıkça, araç ve personel sayılarının düşürülerek çalışmalara devam edileceği öğrenildi.