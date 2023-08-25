Çanakkale'deki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı azaltılırken, bölgedeki soğutma çalışmalarına 650 kara aracı, 2 bin 650 personel ve 6 helikopter katılıyor. Yangın bölgesi insansız hava araçlarıyla takip ediliyor.