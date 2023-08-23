Çanakkale'deki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Çanakkale'de dün çıkan orman yangınına müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, bölgedeki köylerdeki haneler ve kişiler tahliye edilmiştir. Yangına müdahale için 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale'de dün çıkan orman yangınına müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, " Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane ve 1104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

ANKARA,