Çanakkale'deki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde dün başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 24 saati aşkın süredir devam ediyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor. Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor. Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.