Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale devam ediyor

Çanakkale'deki orman yangınına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı hava unsurları yanında Türk Silahlı Kuvvetleri de görev yapıyor. 8 uçak ve 26 helikopter ile gece ve gündüz havadan müdahale devam ediyor.

Yangına havadan güçlü müdahale devam ediyor

ÇANAKKALE Çanakkale'deki orman yangını 46. saate ulaşırken yangına kara ekiplerinin yanısıra havadan da güçlü bir müdahale yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı hava unsurlarının yanında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlık hava unsurları da bölgede görev yapıyor.

Yanının ilk gününden bu yana gece ve gündüz aralıksız havadan yangına müdahale devam ediyor. Bölgede 8 uçak ve 26 helikopter görev yapıyor. Gece saatlerinde 4 adet yarasa diye tabir edilen gece görüşlü helikopterler ile müdahale gerçekleştiriliyor. Gündün saatlerinde ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı uçak ve helikopterlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma'ya ait hava unsurları bölgede hizmet veriyor.