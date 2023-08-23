Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangının kontrol altına alındığını, Merkez ilçesindeki yangına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangının kontrol altına alındığını, Merkez ilçesindeki yangına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.

Bakan Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangınına, ilişkin paylaşım yaptı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, bugün başlayan orman yangının kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'nin Merkez ilçesinde dün başlayan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek."