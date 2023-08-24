Çanakkale'deki orman yangını 3. gününde devam ediyor

Çanakkale'deki orman yangını 3. gününde de devam ediyor. Yangının zarar verdiği alanlar havadan ve karadan dron ile görüntülendi.

1)ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA 3'ÜNCÜ GÜN

ÇANAKKALE'deki orman yangını 3'üncü gündür devam ederken, yangının zarar verdiği alanlar havadan ve karadan dron ile görüntülendi. Merkeze bağlı Damyeri mevkiinde 21 Ağustos'ta 11.30 sıralarında başlayan yangın 3'üncü gününde de devam ediyor. Alevlere 26 helikopter, 8 uçak, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi ve 2 bin 659 personelle müdahale ediliyor. Öte yandan, 4 gece görüşlü helikopterin gece boyunda söndürme çalışması yaptığı öğrenildi. Günün aydınlanması ile birlikte yangının zarar verdiği bölgeler dron ile görüntülendi.