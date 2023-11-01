Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 77 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yurt dışına kaçmak isteyen 1 kişi ise yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 77 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yurt dışına kaçmak isteyen 1 kişi ise yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 3 farklı noktada lastik botlar içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki toplam 77 kaçak göçmen kurtarıldı. Yurt dışına kaçmak isteyen 1 kişi ise yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE