Çanakkale'de yangınla mücadele devam ediyor.

Çanakkale'de devam eden yangında son gelişmeleri aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Bugün Çanakkale yangınında 36'ncı saatteyiz. Bugün ülkemizde 16 orman yangını çıktı. Bunlardan 14'ü kontrol altına alındı. 2 tanesi hala devam ediyor, bir tanesi az önce de söylediğim gibi Çanakkale yangını. Diğeri de Eskişehir'de devam eden yangın. Her 2 yangında da kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Gece boyunca da devam edecek. Gün içerisinde Eceabat'ta bir yangın meydana geldi. Vatandaşımızın yapmış olduğu kaynak işleminden meydana gelen yangın, maalesef gün içerisinde güçlerimizin bir bölümünü de oraya kaydırmak durumunda kaldık. Eskişehir'deki yangın balya yapma makinesinden dolayı çıktı. Günün sonunda baktığınızda yangınların yüzde 90'ın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz doğru olur. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bugün, dünden daha iyi durumdayız, Çanakkale yangınıyla alakalı. Hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibariyle bütün şartlar düne göre lehimize devam ediyor. Gün içerisinde yoğun enerji ile mücadele ettik. An itibariyle o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm zorladı. Arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyorlar. 8 uçak, 30 helikopter, 790'a yakın arazöz ve iş makineleri beraberinde 3 bin 100'e yakın personelimiz ile mücadeleyi devam ettirdik. Şuan itibariyle 4 gece görüş helikopteri ve diğer unsurlar aynı şekilde mücadeleye devam ediyorlar. Gün içerisinde tedbir gayeli boşalttığımız 9 köyümüz vardı, 2 köyümüz de dahil oldu. Bu köylerimiz için tehdit söz konusu değil. Bu süreçte en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız oldu. Onlarda tedbiren müşahade altında tutulmaya devam ediyorlar. Eskişehir'deki yangına da 1 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesi ile beraber 200 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Çan yolu hala ulaşıma kapalı. Bu sabahtan itibaren çift yönlü olarak Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı, uçaklarımızın su almasına engel olmaması adına. Saat 22.00 itibariyle de sabaha kadar Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açılmış oldu. Gün boyu canını hiçe sayarak mücadele eden personel ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE