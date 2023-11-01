Çanakkale'de Sahil Güvenlik operasyonunda 92 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 92 kaçak göçmen yakalandı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 48 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 92 kaçak göçmen yakalandı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 48 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Ezine ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları 'TCSG-16' ve 'TCSG-905' tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde toplam 92 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botları 'TCSG-907' ve 'KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 48 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE