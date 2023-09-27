Çanakkale'de Sahil Güvenlik Operasyonunda 70 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 70 kaçak göçmen kurtarıldı, 41 kaçak göçmen ise yakalandı. Operasyonlar sonucunda Afganistan uyruklu kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 70 kaçak göçmen kurtarıldı, 41 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında farklı bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-8' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik botu 'TCSG-8' tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde ise Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE