Çanakkale'de Sahil Güvenlik Operasyonu: 35 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında düzenledikleri operasyonda 35 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyon, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından tespit edilen bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine gerçekleştirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda 35 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-908' tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 35 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE