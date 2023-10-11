Çanakkale'de Sahil Güvenlik Operasyonu: 23 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 23 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, motor arızası yaparak sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 45 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 23 kaçak göçmen yakalandı. Lastik botları motor arızası yaparak sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 45 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında farklı bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir başka operasyonda ise Ayvacık açıklarında lastik botları motor arızası yaparak sürüklenen ve yardım talebinde bulunan kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-61've Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından lastik bot içerisindeki 45 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE