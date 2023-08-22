Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangınına 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle müdahale edildiğini, Başkan Okay Memiş'in de bölgeye hareket ettiğini bildirdi. Yangın nedeniyle bölgedeki köylerde tahliye çalışmaları devam ediyor.