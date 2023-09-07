Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ayvacık ilçesi Nusratlı rampası mevkiinde saat 14.26 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölge ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 4 uçak, 9 arazöz ve 74 personelle orman yangınını havadan ve karadan müdahale edildi.
Yoğun bir müdahale sonrası ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE