Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyor.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ayvacık ilçesinde Nusratlı rampaları mevkiindeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 4 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 1 itfaiye aracı ve toplam 74 personel sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya