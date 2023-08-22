Çanakkale'de Orman Yangını: 4 Vatandaş Dumandan Etkilendi

MEHMET ANDAÇ

Çanakkale'de çıkan orman yangını sürüyor. Radar tepesi olarak bilinen bölgenin çevresinde süren yangının rüzgarın etkisiyle Bayramiç ilçesine doğru ilerlediği belirtiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yangınla ilgili "4 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Merkeze bağlı Kayadere, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı ve Aşağıokçular köyleri AFAD koordinasyonunda Jandarma ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup; Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri için tahliye planları yapılmıştır. Çanakkale-Çan Karayolu araç ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tedbir amaçlı kapatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle bugün orman yangını çıktı. Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan Karayolu ulaşıma kapatıldı. Radar tepesi olarak bilinen bölgenin çevresinde süren yangının rüzgarın etkisiyle Bayramiç ilçesine doğru ilerlediği ifade ediliyor.

AFAD, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin bugün Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Damyeri mevkiinde, bugün meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam etmektedir. Bölgeye; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri, 64 iş makinesi sevk edilmiştir.

"4 VATANDAŞIMIZ DUMANDAN ETKİLENMİŞ OLUP, TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR. ÇANAKKALE-ÇAN KARAYOLU ARAÇ VE ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE TEDBİR AMAÇLI KAPATILMIŞTIR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Sn.Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn.Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Sn. Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. 4 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Merkeze bağlı Kayadere, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı ve Aşağıokçular köyleri AFAD koordinasyonunda Jandarma ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup; Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri için tahliye planları yapılmıştır. Çanakkale-Çan Karayolu araç ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tedbir amaçlı kapatılmıştır. Tüm imkanlarımız ile Yeşil Vatan için mücadele etmeye ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz."