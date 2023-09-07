Çanakkale'de Orman Yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Nusratlı rampaları mevkisindeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 4 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 1 itfaiye aracı ve toplam 74 personel sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.