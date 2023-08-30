Çanakkale'de Koyunyeri Göleti'nde Orman Yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri Göleti mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopterler ve uçaklarla yangına müdahale ediyor. Belediye ekipleri ve köy halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.